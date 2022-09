Gigantisch kunstwerk over Heuvelrug staat al 5 jaar in de kelder; zelfs de kunstenaars hebben het nooit gezien

Het is 50 meter breed, meer dan 4 meter hoog en kunstenaars hadden er een kleine drie jaar werk aan om het te maken. Maar het gigantische kunstwerk Panorama Heuvelrug zorgt inmiddels voor flinke hoofdpijn. Het werk staat namelijk al vijf jaar in een kelder, want het is domweg véél te groot om te laten zien.

Sterker nog: geen van de drie kunstenaars heeft het werk ooit in zijn geheel gezien. José Raayman zegt het met een lach, maar de toon is serieus. Ze hoopt het kunstwerk nog te zien ‘voordat ze doodgaat’. Ze heeft er samen met haar collega-kunstenaars ruim tweeënhalf jaar aan gewerkt.

In 2017 was het panorama af, maar toen was al de vraag waar het vertoond zou kunnen worden. Er waren wel plannen, maar die bleken te ambitieus en te duur (2 miljoen euro). Landgoed Zonheuvel in Doorn stelde grond beschikbaar, maar veel verder kwamen de kunstenaars tot op heden niet. De 34 panelen staan nu al jaren opgeslagen in de kelder van het landgoed.

Nee, nee, de panelen zitten niet onder een dikke laag stof, zeggen de kunstenaars snel. ,,We gaan regelmatig kijken hoe ze erbij staan”, aldus Heidi Zoestbergen, die samen met Raayman en Leo Dekker aan het imposante werk heeft gewerkt. ,,Er zitten stokken tussen, het is er droog. Het kan ook niet zo snel overstromen, want het staat op een heuvel. Daar staat het goed.”

Het idee voor het levensgrote panorama ontstond in 2012, nu zo'n tien jaar geleden. ,,Leo had een vraag gekregen van een festival om een panorama te schilderen, maar dat was voor buiten”, aldus Raayman.

,,Bovendien was het maar voor een paar dagen. Daar had hij niet zo veel zin in. Maar hij kwam door die vraag wel op het idee om een écht panorama te maken. Dus hebben we met een man of twaalf een brainstormsessie gehad, maar met twaalf mensen schilderen is geen goed idee. Er zijn uiteindelijk drie mensen overgebleven. We hebben het schilderij samen gemaakt en dat kan bijna niemand geloven.”

Lang werd er gezocht naar het juiste materiaal om het werk te maken. ,,Van Panorama Mesdag leerden we het vooral niet op linnen te doen, want bij een onjuiste en niet constante temperatuur gaat het krimpen en uitzetten. We kwamen toen bij dikke houten platen uit, een soort multiplex.”

Wat er op Panorama Heuvelrug te zien is? De kunstenaars richtten zich vooral op de natuur rond de Utrechtse Heuvelrug , aangevuld met een karakteristieke gebouwen als Huis Doorn, Kasteel Amerongen en het oude gemeentehuis van Maarn.

Zoestbergen: ,,We hebben de dorpen geschilderd met iets herkenbaars. We zijn begonnen op een strook van 5 meter papier om eens te zien hoe we het wilden doen. We hebben er later een maquette van gemaakt en die staat nu op onze website en bij Landgoed Zonheuvel. Het echte werk hebben we vervolgens tien keer zo groot geschilderd.”

Zo groot, dat er een speciaal gebouw moet worden gemaakt om het levensgrote kunstwerk te kunnen laten zien. De kosten voor zo’n gebouw worden geschat op 1 miljoen euro. Onlangs zette de lokale VVD het project weer op de politieke agenda.

Zoestbergen: ,,Wij zijn kunstenaars en die hebben nooit geld. Dat is algemeen bekend. In 2012 wonnen we de Cultuurprijs en kregen we wat meer medewerking van de gemeente. Op die manier kregen we ook wel ieder jaar wat subsidie, we hebben certificaten verkocht.”

Wijziging bestemmingsplan

Maar nu moet er een locatie komen. ,Het ging aanvankelijk heel voortvarend, maar toen kwam corona”, weet Raayman. ,,Toen lag het even stil. We zitten te wachten op een wijziging van het bestemmingsplan en er moet een grondonderzoek worden gedaan. Daar moeten we voor betalen. Maar om fondsen te kunnen werven, moet je een ontwerp van een gebouw en de vergunningen op orde hebben. We hopen dat de gemeente kan helpen om het plan weer vlot te trekken. Misschien is er een rijke familie die ons kan helpen?”