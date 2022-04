Gigantisch sportwalhalla HAL22 (6500m2) geopend in Utrecht

HAL22, het nieuwe sportwalhalla in Utrecht, is officieel geopend. Onder andere Barry Atsma, Marco van Basten en Frank Rijkaard waren bij de opening van het gigantische indoor padelcentrum aan de Zonnebaan op bedrijventerrein Lageweide.

Maar je kunt niet alleen padellen in HAL22. Naast de tien padelbanen zijn er ook tien bowlingbanen te vinden, is er volop ruimte voor fitness, squash, snooker en pool en kun je na het sporten even ontspannen in Lounge22, een horecazaak centraal gelegen in de hal.

Barry Atsma

Niemand minder dan acteur Barry Atsma is nauw betrokken bij het gloednieuwe sportcentrum. In 2021 deelde hij via een vlog het nieuws dat in het pand, waar voorheen Sportcentrum Utrecht zat, iets groots stond te gebeuren. Op de plek die maar liefst 6.500 vierkante meter groot is, zou een volledig nieuw sportwalhalla genaamd HAL22 komen.

Nu is de verbouwing binnenin het pand afgerond. HAL22 is met haar tien padelbanen het grootste indoor padelcentrum van Utrecht én een van de grootste van Nederland. Burgemeester Sharon Dijksma opende het sportcentrum in bijzijn van oprichters Barry Atsma, Perry Overeem, Edwin Oosterlaar, Marco van Basten en Frank Rijkaard.

In onderstaande video slaan oud-voetballers Marco van Basten en Frank Rijkaard nog een balletje over in het gigantische pand.

