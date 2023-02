Gigantische draak of Nijntje op je wond: kinderen in het WKZ worden verrast met een speciale pleister

Wakker worden samen met een gigantische draak, een Disneyprinses of Utrechts Nijntje. Kindjes in het Wilhelmina Kinderziekenhuis openen na een operatie hun ogen en zien dan een verrassing. Anesthesiemedewerker Laura Visserman maakt in haar vrije tijd stickers met fantasiefiguurtjes voor kleine patiënten.

Kinderen komen na narcose bij en zien dan…?

,,Van alles. Unicorns, Disneyfiguurtjes, bedenk het maar. Ze staan op pleisters voor babytjes tot pubers. Ik doe het vaak bij hartoperaties. Als je borstkas opengaat komt daar een redelijk grote pleister overheen. Maar ook na bijvoorbeeld hersenoperaties met een verband op hoofd of als iemand een infuus krijgt.”

Dit ontwerp je zelf. Wat is de belangrijkste boodschap die je wil meegeven met de stickers?

,,Ik vind het echt mooi om door zo’n klein gebaar glimlachjes op het gezicht van het kind te toveren. Je maakt dingen die helemaal niet leuk zijn toch een stukje leuker. Het is geen saaie witte pleister meer. Ook maak ik iets wat bij het kind zelf past. Vooraf ga ik een paar keer met hen kletsen om te weten waar hun interesses liggen. Een kindje viel bijvoorbeeld vaak al zingend met Dikkertje Dap in slaap. Ze had zelfs altijd een girafje als knuffel bij zich. Dan zorg ik natuurlijk voor een grote giraffe op het verband. Het laat zien dat niet elke patiënt een nummertje is maar echt een persoon.’’

Was je zelf ook altijd al sprookjes/fantasiefan als kind?

,,Ik hou in ieder geval van nog steeds erg van Disney! Daar blijf je toch kind in. Vroeger hadden we ook sprookjesboeken, weet ik nog.”

Welk stickertje zou jij jezelf hebben gegeven als jij nog kind was?

,,Lastig! Mijn favoriete film is The Lion King, dat blijft een klassieker. Ik vond Bambi ook altijd heel leuk, iedere keer als we hertjes zagen was dat Bambi voor mij.”

Soms maak je ook Nijntje stickers, heeft dat nog een bepaalde Utrechtse betekenis?

,,Haha, nu je het zegt. Dit was niet per se bewust maar het hoort er natuurlijk wel bij! In het ziekenhuis zelf staan ook veel Nijntjes. Ook worden er hier Nijntje babyknuffels verkocht, dus dat past helemaal. Ik geef deze stickers voornamelijk aan baby’s of hele kleintjes. Voor hun ouders is dat vooral leuk.”

Hoelang blijf je dit nog doen?

,,Ik hoop nog heel lang als ik tijd heb. Zeker als ik reacties hoor van de ouders en kids. Ik hoop dat ik andere collega’s ook aansteek om dit voortaan te doen.”

