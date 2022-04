Gitty moet haar huis aan de Croeselaan uit: ‘Generatie verpleegkundigen na mij kan in deze stad niet wonen’

NR. 99B John woont al 52 jaar met zijn moeder aan de Croeselaan, nu moeten ze eruit: ‘We staan in de weg’

Het cement. Samen met moeder Suze (82) woont ras-Utrechter John Wiese (57) al 52 jaar in een bovenwoning op de Croeselaan. Vanuit de erker, door buren liefkozend ‘de uitkijktoren’ genoemd, houdt hij zijn buurtje in de gaten. Cement zijn is zijn levenswerk. „Ik communiceer ook met de buren die geen Nederlands spreken, zij horen er evengoed bij.”

8:01