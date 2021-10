Gloednieuwe speeltuin (van 23.000 euro) is zó populair dat hij nu alweer afgebroken wordt

‘Overlast gevende’ nijlganzen worden afgescho­ten: ‘Onzin, kunstmatig ingrijpen met jachtge­weer’

21 oktober Was er eerder al verbazing over het afschieten van reeën rond kasteel De Haar in Haarzuilens, nu blijkt dat ook nijlganzen in dit gebied worden beschoten. Volgens de provincie is dit nodig vanwege de overlast die de dieren kunnen geven. Onzin, stelt de Partij voor de Dieren. ,,Allemaal drogredenen om maar vooral de hobby van het jagen te blijven faciliteren.’’