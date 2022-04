Gloednieuwe tramhalte in stationsgebied City in Nieuwegein: dit is wat daar allemaal gebeurt

En wéér ontspoort een (nieuwe) sneltram: waar ligt de oplossing? ‘Het is wachten op het volgende ongeluk’

En wéér was het raak. In alle vroegte ontspoorde dinsdagochtend een tram in Nieuwegein, ditmaal ter hoogte van de kruising met de Richterslaan. Het is niet voor het eerst dat het fout gaat op het traject: vorig jaar ontspoorden in korte tijd zelfs drie trams op rij. Hoog tijd voor actie, vinden politici. ,,Wáárom nog geen spoorbomen?”

