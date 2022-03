Goed nieuws voor jongeren in kleine dorpjes: honderden nieuwe huizen voor starters

Jonge gezinnen

Om het tij te keren wil de gemeente er alles aan doen zoveel mogelijk woningen te bouwen, niet alleen om jongeren en starters vast te houden in de kernen maar ook om jonge gezinnen van buiten naar de dorpen te halen. De gemeente heeft laten onderzoeken aan hoeveel woningen er precies behoefte is en wat voor huizen dat moeten zijn. Conclusie is dat Schalkwijk de komende tien jaar zeker aan 330 woningen extra moet denken en dat er voor Tull en ’t Goy wordt gedacht aan zo’n veertig woningen.

Bouwen in de kleine kernen mag dan wenselijk zijn voor de vitaliteit van de dorpen, vanzelfsprekend is het niet. De provincie staat het niet zomaar toe dat er buiten de bebouwde kom wordt gebouwd. Dat is om het groene buitengebied te behouden. Maar in Schalkwijk ziet de gemeente kansen om te mogen bouwen in de Grote Driehoek. Dat is de locatie grenzend aan De Wiese, de laatste nieuwe wijk die in Schalkwijk is gebouwd.