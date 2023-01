Goed nieuws voor treinreizigers: straks ieder kwartier een trein tussen Utrecht en Leiden

Goed nieuws voor de treinreiziger: over vier jaar staat er elke werkdag elk kwartier een trein voor je neus op de lijn Leiden-Utrecht. En dat is geen loze belofte, want er is nu ook geld voor.

Daarvoor hebben de gedeputeerde en de wethouders deze donderdag letterlijk getekend. Een mijlpaal als je beseft dat er nog een compleet station (Hazerswoude/Koudekerk) en een viaduct in de N11 (Zoeterwoude) moeten komen. Ook moeten er nog verscheidene ingrepen op het baanvak, het vak waar de sporen in liggen, worden gedaan.

De spoorlijn langs onder andere Alphen, Bodegraven en Woerden stond lange tijd te boek als een tweederangs boemellijntje. Maar de aanliggende gemeenten, de provincie Zuid-Holland en vervoerder NS zijn ervan overtuigd dat deze verbinding veel meer reizigers kan trekken.

‘Het kan heel aantrekkelijk worden hier te gaan wonen’

Staat er vaker een trein klaar, dan stappen veel meer streekbewoners vroeg of laat over van de autoweg naar het spoor, is hun overtuiging. Veel streekbewoners kunnen dat nog niet goed overzien, zegt de woordvoerder van gedeputeerde Frederik Zevenbergen (vervoer, VVD).

,,Het zal een heel verschil maken of je alleen maar een stoppertje twee keer per uur hebt óf een station waar je eigenlijk willekeurig, zonder op de klok te letten, kunt instappen. Voor bijvoorbeeld een jong stel dat in Den Haag of Leiden werkt, kan het heel aantrekkelijk worden in Alphen of Hazerswoude te gaan wonen.’’

Overstappunt voor meerdere buslijnen

Daar komt nog bij dat ook het vervoer met de streekbussen een flinke boost zal krijgen. Zo wordt het nieuwe station Hazerswoude een overstappunt voor meerdere buslijnen. ,,De spoorverbetering gaat voor een kettingreactie zorgen, is onze overtuiging.’’

Nu hadden de bestuurders een jaar geleden ook al een krabbel gezet. Waarom doen ze dat opnieuw? De afspraken over de financiering liepen af en zij moesten die dus bekrachtigen. De woordvoerder: ,,Daarmee zijn we er zeker van dat iedereen z’n deel van de financiering echt bijdraagt. Want dat is nodig als je de dienstregeling op werkdagen tussen 06.00 en 20.00 uur wilt verdubbelen.’’

