Goed opgelet afgelopen week? Doe dan de Utrechtse nieuwsquiz!

Lisanne Immerzeel ‘zat helemaal in de prak’, maar fietst weer én is oppermach­tig in veldcross

Na haar crash in de Ronde van Twente ruim een half jaar geleden, is wielrenster Lisanne Immerzeel (26) uit Amerongen ‘allang blij’ dat ze weer op de racefiets kan stappen. ,,Door die val zat ik helemaal in de prak.”

12 januari