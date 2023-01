Goed opgelet afgelopen week? Doe dan de Utrechtse nieuwsquiz!

Utrechts huidverzor­gings­be­drijf plant honderden bomen in Nederland én Borneo

Ons kikkerlandje is straks honderden bomen rijker. Het huidverzorgingsmerk The lekker Company, gevestigd in Utrecht, gaat namelijk 814 bomen planten in Nederland en Borneo. ,,Voor iedere 10 euro die je doneert, wordt er één boom in Nederland geplant en één boom in het buitenland”, zegt oprichter Dewi van de Waeter.

