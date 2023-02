Goed opgelet afgelopen week? Doe dan de Utrechtse nieuwsquiz!

Column Toen Jerry die gore bank op de Neude zag, wist hij het zeker: geef afvalopha­lers de dikst mogelijke verhoging

In de auto onderweg naar België zag ik vrijdag hoe de berm van de oprit die de A58 met de A16 richting Antwerpen verbindt, bezaaid was met honderden blikjes en wegwerpbekers. Kennelijk staat er regelmatig file, waardoor het gemakkelijk is om het raampje even open te draaien teneinde je afval uit de wagen te flikkeren.

8 februari