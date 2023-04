Goed opgelet afgelopen week? Doe dan de Utrechtse nieuwsquiz!

De helft van alle bomen dood in 2030? Zeist vervangt ze volop maar die aanpak kost een hoop geld

Als er niets gebeurt is in 2030 de helft van alle bomen in Zeist dood. Die constatering zette de gemeente aan om wél actie te ondernemen. Maar dat leidt geregeld tot onbegrip bij inwoners en de geldpot loopt langzaam leeg, blijkt inmiddels.