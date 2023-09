Goed opgelet afgelopen week? Doe dan de Utrechtse nieuwsquiz!

Mag je iemand zoenen als-ie slaapt? Dit soort vragen krijgen studenten in Utrecht tijdens speciale training

Louise is een avondje uit. Er wordt veel gedronken. Ze heeft het erg gezellig met Alex, maar is op een gegeven moment zó dronken dat ze niet meer op haar benen kan staan. Kan ze dan nog instemmen met seks? Deze en vele andere vragen (‘mag je iemand zoenen als-ie slaapt?’) komen voor in de trainingen die eerstejaars op de Universiteit Utrecht gaan volgen.