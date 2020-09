Golden ticket in Hollands Got Talent voor Nigel (12): in één seconde van gulle lach naar pokerface

VIDEODe twaalfjarige Nigel uit Veenendaal danste zaterdagavond met een grote lach op zijn gezicht de sterren van de hemel in Hollands Got Talent. Het leverde hem een golden ticket op, waarmee hij in één keer door is naar de halve finale van het televisieprogramma.

Het jonge danstalent is onder meer bekend van zijn rol als de zoon van Tina Turner in de musical Tina. In een interview vertelde hij al eens:, ,Ik voel me blij als ik dans en kan dan mezelf zijn. Ik kan me erin uitleven.”

Dat hij blij is als hij danst, was duidelijk te zien in de uitzending van Hollands Got Talent. De jonge Veenendaler lachte onafgebroken tijdens zijn optreden. Wanneer Nigel na zijn optreden zijn gulle lach ineens naar een ‘pokerface’ verandert, staan de juryleden allemaal perplex. ,,Dat is echt belachelijk, dit”, aldus Angela Groothuizen.

De jury was zo enthousiast over het optreden van Nigel, dat hij een golden ticket kreeg. De jongen is daarmee door naar de halve finale van het RTL-programma.

Nigel uit Veenendaal. © RTL