Golfcentrum - dat niet open mag - ontvangt eerste gasten met champagne

COLUMN Koken voor frontsolda­ten in Oekraïne is voor Edward de enig denkbare Walk of Hope

Enkele duizenden Oekraïners komen op 24 februari naar Utrecht om in de Jaarbeurs stil te staan bij het begin van de oorlog één jaar geleden. Die herdenking wordt voorafgegaan door een Walk of Hope. Edward Hirschfeld zal daar niet bij aansluiten. Hij vertoeft dan nog in donker Donetsk, waar hij kookt voor Oekraïense frontsoldaten.

11:00