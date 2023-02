Goud voor judoka’s Noël van ‘t End en Michael Korrel op Grand Slam van Parijs

De Nederlandse judoka’s Noël van ‘t End en Michael Korrel hebben goud veroverd bij de prestigieuze Grand Slam van Parijs. Van ‘t End deed dat in de klasse tot 90 kilogram, Korrel bij de categorie tot 100 kilogram. Brons was er voor Kim Polling (-70 kg) en Guusje Steenhuis (-78 kg).

De 31-jarige Van ‘t End, wereldkampioen in 2019, boekte in Parijs zijn tweede zege op een Grand Slam. De judoka uit Houten rekende in de finale via een waza-ari af met Moerad Fatiyev uit Azerbeidzjan.

Korrel had het in zijn finale heel lastig met Dzhafar Kostoev uit de Verenigde Arabische Emiraten, die hem eind vorig jaar had verslagen in de kwartfinales van de Masters in Jeruzalem. De Nederlandse nummer 2 van de wereldranglijst kreeg twee strafjes, maar sloeg in de golden score (verlenging) alsnog toe. De 28-jarige Korrel vierde zijn vijfde overwinning op een Grand Slam. Vijf jaar geleden zegevierde de judoka uit Vianen ook al in Parijs.

Volledig scherm Noël van ‘t End. © REUTERS

Polling pakte in de Franse hoofdstad haar eerste medaille sinds ze in mei vorig jaar moeder werd. Met dochter Aurora op de tribune legde de viervoudig Europees kampioene beslag op het brons. De 31-jarige Polling werd aangewezen tot winnares van de partij tegen de Kroatische Barbara Matic, de wereldkampioene van de afgelopen twee jaar. Matic kreeg een penalty nadat de videoarbiters een moment uit de slotfase van de partij hadden teruggekeken.

Steenhuis pakte ook brons door diskwalificatie van haar tegenstander, de Koreaanse Hyunji Yoon. Dat gebeurde in de golden score. Yoon gebruikte bij een aanval een verkeerde techniek en dat kwam haar op diskwalificatie te staan.

Roy Meyer greep in de klasse boven de 100 kilogram naast het brons. De 31-jarige Brabander kreeg in de golden score tegen de Koreaan Jaegu Yoon zijn derde straf. Meyer eindigde daardoor op de vijfde plaats. De 33-jarige Fransman Teddy Riner, terug na het nodige blessureleed, zegevierde voor de zevende keer in de Grand Slam van Parijs. Riner werd al tien keer wereldkampioen en pakte twee keer olympisch goud bij de zwaargewichten.

Volledig scherm Michael Korrel. © AP