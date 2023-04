‘Gouwe gozer’ Ufuk Özbakan blijkt alleskunner: ‘Ik geef alles voor DESTO, maar zoek nieuwe uitdaging’

Utrechtse cabaretier Fabian Franciscus beleeft debuut in Stads­schouw­burg: ‘Ik ben mezelf gaan accepteren’

Nog nooit eerder stond hij in de grote zaal van de Stadsschouwburg in zijn eigen stad, maar nu is het zover. De Utrechtse cabaretier Fabian Franciscus (40) treedt deze week op in het grote theatergebouw. ,,Ik ben wel een tikkie zenuwachtig moet ik zeggen.”