Graffiti-hommage aan Anne Faber alweer overgespoten

De afbeelding was geplaatst op een muurtje waarop Beverwijkse graffiti-kunstenaars in alle vrijheid mogen spuiten. Volgens Philippo en Van Kilsdonk gebeurt het regelmatig dat een werk na een paar dagen alweer verdwenen is.



Dat neemt niet weg dat de twee balen van de gang van zaken, zo zeggen ze tegen RTL. ,,We hadden het netjes gevonden als dit sowieso tot de 29ste was blijven staan.’’ Het duo weet wie verantwoordelijk is voor de overschildering. ,,Dat is gedaan door een jongen, iemand van een jongere generatie. Die houdt zich totaal niet bezig met wat er in het nieuws is. Het is vervelend, maar het werkt helaas zo.’’