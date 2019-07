Gratis afval wegbrengen met OV-kaart van korte duur: ‘IT-probleem eind van deze week opgelost’

Agenda Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

6:24 De Tweede Kamer stemt vandaag over een motie die minister Kajsa Ollongren van wonen oproept Utrecht goedschiks of kwaadschiks te verhinderen windturbines te plaatsen in de Polder Rijnenburg. CDA en VVD dienden de motie vorige week in. Zij vinden dat woningbouw in het gebied ten zuiden van De Meern hogere prioriteit heeft dan het zogeheten energielandschap dat de gemeente Utrecht voor ogen heeft. De motie roept de minister in gesprek te gaan met de stad, maar ook gebruik te maken van haar bevoegdheid het plan tegen te houden als praten niet werkt.