Gratis maandverband en tampons voor arme inwoners Nieuwegein: ‘Het verschil tussen wel of geen brood’

Dat kan vanaf vandaag bij het GGD Informatiepunt, naast de Jumbo, op Cityplaza. Hoewel er meer uitgiftepunten van menstruatieproducten in Nieuwegein en ook elders in het land zijn, is deze gemeente - voor zo ver bekend - in elk geval de eerste in de regio die zelf de touwtjes in handen neemt. ,,Ik krijg berichten van mensen uit het hele land. Oud-inwoners van Nieuwegein die ik Den Haag wonen, sturen: ‘Ik ben trots op mijn oude stad!’” aldus wethouder Guido Bamberg.