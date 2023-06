Gratis tampons voor Biltse minima: 1 op de 10 kan menstruatieproducten niet betalen

video Actie tegen menstrua­tie-armoede: ‘Wilt u een doosje tampons kopen voor de voedsel­bank?’

Opvallend veel mannen in de Jumbo op de Biltstraat in Utrecht lopen richting kassa met maandverband of tampons. Dat is geen toeval. Voor de deur voeren GroenLinks en Student & Starter actie tegen ‘menstruatie-armoede’.