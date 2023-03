Greenpeace plakt posters op ruim honderd Rabobanken wegens stikstofcrisis

Greenpeace wil dat Rabobank meebetaalt aan het herstellen van schade die is ontstaan door de stikstofcrisis. De bank is de grootste geldverstrekker voor boeren in Nederland. Jarenlang is daarbij ingezet op schaalvergroting: steeds grotere en intensievere veehouderij. ,,Met de kennis van nu zou je in het verleden echt anders handelen”, gaf de bank in juli vorig jaar toe aan dagblad Trouw.