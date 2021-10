Grens bereikt voor Dijksma na tekening galg: ‘Het doet pijn om te zien dat het mijn kinderen raakt’

Nieuwe busbaan in Dichters­wijk Utrecht klaar voor gebruik

5 oktober De nieuwe busbaan in de Utrechtse Dichterswijk verwerkt meer dan 120 bussen per uur en is daarmee een belangrijke verbinding voor het openbaar vervoer in de gemeente Utrecht. De busbaan is de laatste schakel in een hoogwaardig OV netwerk tussen Utrecht CS en Leidsche Rijn.