Grens Romeinse Rijk is nu werelderfgoed: dit is waarom dat zo bijzonder is

Weekend van de waarheid voor de Hollandse Waterlinie: eindelijk Unes­co-werelderf­goed?

25 juli Het is dit weekend alles of niets voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie, het monumentale verdedigingswerk dat door de provincies Utrecht en Gelderland loopt. Zondag wordt in China de knoop doorgehakt: krijgt de linie zijn felbegeerde plekje op de werelderfgoedlijst van Unesco, of toch niet?