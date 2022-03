Grieks restaurant in Lunetten andermaal doelwit; pui ingeslagen en kassa meegenomen

Overdag brengt Danny (50) bloemen rond, ’s avonds treedt hij op voor Oranje: ‘Ik zing het dak eraf’

Danny Lukassen (50) brengt sinds anderhalf jaar zijn bloemen rond in een oude SRV-wagen. Daarna is zijn werk nog niet gedaan. Dan trekt hij als volkszanger het nachtleven in, voor een optreden in een bruine kroeg of een feestcafé. Maar ook regelmatig bij het Nederlands Elftal. ,,In 2012 trad ik op Charkov. Heel naar om te bedenken dat daar nu tanks door de straten rijden.”

21 maart