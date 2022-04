Griendwerkers Lex en Rudygaard over hun ambacht: ‘Ben ooit uitgenodigd op landgoed van prins Charles’

,,Griendwerker is een mooi ambacht’’, zegt Rudyaard Regout die als vrijwilliger graag in de natuur werkt. Wilgen knotten, grienden snoeien, klompenpaden onderhouden. De weg naar de werkplek van vrijwilligers in het bos op landgoed Sandenburg is minstens even aantrekkelijk als de plek zelf.