Grijp je kans: er komt een extra oplage van het Utrechts schaakspel, omdat de stad jarig is

In juli 2020 kwam het spel voor het eerst op de markt. André van Schie: ,,Het is heel mooi dat er voor 900 jaar Utrecht een nieuwe, beperkte oplage schaakspellen beschikbaar is voor schakers én liefhebbers van onze mooie, jarige stad. Het is voor een goed doel en bovendien een ideaal cadeautje voor Sinterklaas of kerst!”