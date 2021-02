Grijze verf én zonnepanelen mogen tóch blijven op het Utrechtse spoorhuisje van Aline (65): ‘We zijn in feeststemming’

Janny (58) figureerde in honderden films en spotjes: ‘De massaklus­sen sla ik over, ik ga alleen nog voor de pareltjes’

1 februari In de rubriek Hoe is het nu met? zoeken we mensen op die een rol speelden in het nieuws van een of meerdere jaren geleden. Hoe gaat het nu met ze? Vandaag: de Bilthovense Janny Smits (58)