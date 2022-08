Groen licht voor woningbouw in Nieuwegein: ruim 400 woningen

18 miljoen euro voor 1500 flexwonin­gen regio Utrecht: ‘Kans om in de stad te wonen weer ietsjes groter’

Het Rijk legt 18 miljoen euro op tafel om op korte termijn de komst van 1500 flexwoningen in Utrecht en de regio mogelijk te maken. De woningen die er uiterlijk in 2023 staan, zijn beschikbaar voor alle woningzoekenden in deze sector, zoals starters, statushouders en andere groepen waar de woningnood hoog is.

29 augustus