Groen opofferen voor woningbouw? Zo reageren lezers: ‘Laat de natuur met rust’

De KwestieMoet natuur plaatsmaken voor woningen? Of is het belangrijk om groen en zwemplassen te beschermen? Zien we andere oplossingen over het hoofd? Want om woningtekort in de provincie Utrecht op te lossen, moeten er tienduizenden huizen bijkomen. En veel gemeenten willen uitbreiden in ‘het groen’ buiten de bebouwde kom, maar dat mag niet van de provincie. Onze lezers zeggen daarover: ‘Slimmer omgaan met grond en meer de hoogte in.’

Binnen de bestaande bebouwing kunnen gemeenten zelf beslissen of en hoeveel ze bijbouwen. Maar daar lopen ze al snel aan tegen lange en ingewikkelde bezwaarprocedures. Dus loeren gemeenten ook naar de natuur erbuiten. Maar daar is, meestal, de provincie baas. De komende zeven jaar worden zo’n 83.500 woningen bijgebouwd, verspreid over de hele provincie. Maar als het aan het provinciebestuur ligt, komt nog geen tien procent van die huizen in de groene gebieden aan de rand van dorpen en steden.

Bunnik, IJsselstein, Houten, De Ronde Venen en Wijk bij Duurstede zouden samen meer dan 16.000 huizen kunnen bouwen als ze buiten hun kernen mochten bouwen. Nu halen ze slechts de helft, 8550 woningen. De provincie ziet echter te veel beren op de weg als er buiten de kernen wordt gebouwd. Daar moeten namelijk nog allerlei extra voorzieningen worden aangelegd, zoals riool-, gas-, water-, of elektriciteitsleidingen.

Groene longen

Voor veel lezers blijkt de vrije ruimte om steden heen toch belangrijk, want de meeste reacties zijn afwijzend tegen plannen om groen op te offeren voor woningbouw. De groene longen rondom steden worden gezien als een belangrijk goed. Wel zijn er lezers die er fijntjes op wijzen dat het makkelijk roepen is als je zelf al een prima woning hebt. Maar dat dit voor starters die soms nog gedwongen thuis wonen een heel andere zaak is.

Anderen zien meer heil in het goed benutten van de ruimte die er nog wel is in stedelijk gebied. En desnoods meer de hoogte in te gaan. Of verhuizen naar regio’s van Nederland waar nog wel voldoende ruimte is of zelfs leegloop. Al is dat laatste dan weer alleen mogelijk als de (ov-)verbindingen met die gebieden worden verbeterd.

Quote Natuur­vrien­de­lij­ke landbouw en natuur kosten ruimte, maar zijn noodzake­lijk en goed voor ons allemaal Jordi de Vries

Edward Munnig Schmidt (Loenen aan de Vecht): Persoonlijk vind ik dat er eerst naar de krimpregio’s gekeken moet worden inzake woningbouw. Als er goede hoogwaardige elektrische ov-verbindingen daarmee zijn, lijkt me dat voor iedere regio beter. Thuiswerken en eigen indeling van werktijden doen de rest.

Peter v.d. Wolf (Utrechtse Heuvelrug/Leersum): Dat er extra gebouwd moet worden, is logisch. Maar kijk als gemeenten eerst eens binnen de bebouwde kom, zoals in Leersum. Langs de Rijksstraatweg zijn genoeg plekken waar nieuwe huizen kunnen komen. Maar uitbreiding geeft ook problemen, zoals Wijk bij Duurstede. Al die extra auto’s voor woon/werk, omliggende gemeenten hebben nu al overlast omdat het bestaande wegennetwerk hier geen capaciteit voor heeft.

Zeuren over stikstof

M. Ronald Mackbach (Krimpen aan den IJssel): We moeten slimmer omgaan met het groen dat we hebben. Er zijn vele, vele hectares (wei)land die 75-80% van het jaar onbenut blijven en waar het hele jaar geen weidevogel meer te vinden is. Dat land grenst aan dorpen die we daarmee, weloverwogen, uit kunnen breiden. Direct rond steden moeten we stoppen. Er is in steden te weinig groenvoorziening en we hebben daar juist meer groen nodig. We moeten ook slimmer omgaan met grond en meer de hoogte in. Vier woonlagen bijvoorbeeld, ook in dorpen.

Peter Faling (Utrecht): Laat de natuur met rust . Vernieuw oude industriegebieden met woningbouw.



Mees Venema (Utrecht, Park Transwijk): Nee...er mag geen groen geofferd worden. Er wordt al heel veel gebouwd. Zeuren over stikstof maar wel bouwen en groen opgeven.😡

Leon Krouwel (Utrecht): We kunnen verpauperde industriegebieden en leegstaande kantoorparken herinrichten en leegstaande (hoogbouw)kantoren kunnen prima plaatsmaken voor hoog wonen. De Markerwaard, is daar geen plaats om van veenplassen en zandwinningsgebieden (weer) land te gebruiken voor natuur en/of landbouw. En we kunnen zonnepanelen op industrie-daken leggen in plaats van landbouwgrond of natuur daarvoor op te offeren.

Volledig scherm Wilnis krijgt er in elk geval 620 woningen bij in de nieuwe woonwijk Maricken 2. © luchtopname.nl / Peter Bakker

Frans la Fontaine (Bilthoven): Bouw simpelweg groene woonwijken in de natuur met heel veel gazon en bomen her en der, dan is de woningnood minder en blijft de natuur intact.

Lia Feldman (Utrecht): Laat aub de natuur met rust. We hebben al zo weinig. Laten we genieten met wat er is. Niet bouwen.

Jordi de Vries (Utrecht Overvecht): Het gaat om de vraag wat je als gemeenschap kunt en moet opofferen voor het behouden van het natuurgroen en niet te vergeten de landbouw op die grond. Natuurvriendelijke landbouw en natuur kosten ruimte, maar zijn noodzakelijk en goed voor ons allemaal. Ondertussen is er in bebouwde kommen echt wel ruimte voor extra woningen. Er staan nog steeds talloze winkels en kantoren leeg of deels leeg en ja, misschien moeten er ook mooie appartementencomplexen in (grote) dorpen gebouwd worden.

Reageren? Brieven kunnen naar onze lezersredactie, met voor-, achternaam en adres (dit laatste niet voor publicatie). Een lezersbrief is max. 150 woorden en kan worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.