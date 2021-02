GroenLinks-raadslid geeft toe dat hij achter nep-accounts op Facebook zat

Politieke rel in Zeist: bestaat de blonde Noortje van Breukelen wel? GroenLinks-voor­man beschul­digd van fake accounts

3 februari In Zeist is een politieke rel ontstaan omdat de voorman van GroenLinks met fake accounts op Facebook de politieke discussie zou hebben willen beïnvloeden. Noortje van Breukelen, Felix Stoker, Sheila Zwierig en anderen, ze komen allemaal uit de koker van Ronald Camstra, zegt inwoner Piet Oskam, die in een open brief zijn aftreden eist.