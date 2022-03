GroenLinks verliest drie zetels in Utrecht, maar is toch dolblij. Hoe kan dat?

Wie moet Utrecht gaan besturen? Stel hier zelf je ideale coalitie samen

Wél of geen D66 in het nieuwe stadsbestuur? Is er een coalitie mogelijk zónder GroenLinks? Of zijn de twee grootste partijen na de verkiezingen van woensdag tóch weer tot elkaar veroordeeld? Bekijk hier welke samenstellingen er allemaal mogelijk zijn.

13:10