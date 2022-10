Groot onderzoek in Veenendaal na vondst van lichaam man in kanaal

In Veenendaal is vanmiddag een lichaam van een man van 39 jaar in het Valleikanaal aangetroffen. Het is nog onduidelijk hoe het lichaam in het water aan de Ghandistraat terecht is gekomen.

Het slachtoffer is een man van 39 jaar uit Veenendaal. De man is gisteravond na een bijeenkomst naar huis vertrokken, maar is daar nooit aangekomen. De politie gaat uit van een tragisch ongeval. Verder onderzoek moet uitwijzen wat er zich precies heeft afgespeeld. De politie heeft geen indicatie dat het om een misdrijf gaat.

Een voorbijganger zag rond kwart voor vier vanmiddag iets in het water drijven. Ze vertrouwde het niet, ook al omdat ze een jas dacht te zien. De politie was al op zoek naar de man op de route die hij normaal gesproken had genomen. Toen werd bekend dat een lichaam in het kanaal was gevonden.

De politie zette de omgeving af en de recherche deed onderzoek. Ook de brandweer assisteert en schermde met een groot scherm meegebracht het zicht af. Ook hing er klein halfuur een politiehelikopter boven de wijk Dragonder-Oost.

Gevonden fiets

,,Vaak als er iets in het water wordt aangetroffen, willen we overzichtsfoto’s hebben”, aldus de Officier van Dienst (OvD). Vlakbij het water was de aanwezige politie druk in de weer met een fiets. Die zou volgens de OvD ‘iets te maken hebben’ met de vondst van het lichaam ,,Hij stond iets verderop en je hebt altijd te maken met een stukje stroming.” .

Een paar weken geleden is ook in het Valleikanaal een man verdronken. In Veenendaal was hij bekend als de Poolse zwerver. In de ochtend 5 september werd aan de Raadhuisstraat in Veenendaal een levenloos lichaam aangetroffen in het Omleidingskanaal. Het bleek te gaan om het stoffelijke overschot van Mariusz Siemek, een 48-jarige Poolse arbeidsmigrant zonder vaste woon- of verblijfplaats.

