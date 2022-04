Grootschalig onderzoek bij verdachte auto op A27 bij Utrecht, snelweg volledig afgesloten

Vanwege een politieonderzoek op de A27 bij Utrecht is de snelweg richting Hilversum volledig afgesloten. De Explosieven Opruimingsdienst controleert een verdachte auto met vijf grote jerrycans met een onbekende vloeistof. Een persoon is opgepakt.

De A27 is zaterdagochtend sinds 06.00 uur afgesloten tussen knooppunt Lunetten in de richting van knooppunt Rijnsweerd. Aanleiding is een politieactie die zowel op als naast de snelweg plaatsvind. Ook de brandweer is hier aanwezig.

Naast de bosschages op de kruising tussen Mereveldseweg en de Koningsweg in Utrecht is een man aangehouden. Agenten zochten daar met zaklampen langs de weg en in de struiken toen de man werd aangetroffen.

Vloeistof

Op de vluchtstrook staat een Audi, waaruit meerdere koevoeten en een sloophamer zijn gehaald. Ook liggen er twee grote tassen naast de auto die vermoedelijk uit de kofferbak komen. Enkele meters verderop staan vijf grote jerrycans met een onbekende vloeistof.

Tekst loopt door onder de Tweet

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het Team Explosievenverkenning van de politie is ter plekke en de brandweer staat om die reden ook standby. Inmiddels is ook de Explosieven Opruimingsdienst gearriveerd.

Vluchten

Vanaf de plek waar de auto staat kon de reeds aangehouden verdachte via het talud de snelweg verlaten en het gebied in vluchten. Na de aanhouding ging de zoekactie verder. Onder andere in het bosrijke gebied Amelisweerd. Agenten gingen daar met speurhonden op linie het natuurgebied in. Onduidelijk is of er naar meer verdachten wordt gezocht.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.