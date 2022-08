Grootste fietsbeurs van het land geschrapt, vanwege tekort aan… fietsen

Nu nog als vanouds aan de bak voor Oogstfruit­cor­so, maar daarna moet Culemborg­se corsoclub vertrekken

Na twee jaar coronapauze is het een extra druk jaar voor corsoclub Culemborg. Nu al wordt, als vanouds, met man en macht gewerkt aan de wagen waarmee de Lekstad zich straks presenteert tijdens het jaarlijkse Oogstfruitcorso Tiel. Maar direct daarna moet de club zijn biezen pakken, om vervolgens elders in de stad een nieuwe bouwhal in te richten.

8 augustus