Grootste gebouwen in Utrecht betalen gigantisch veel voor energie: ‘Rekening kan oplopen naar 48 miljoen’

Speelkaar­ten en flinke flappen: politie betrapt Utrechts restaurant op illegaal gokken

De politie heeft op zondagnacht 23 oktober een inval gedaan in een restaurant aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht. Daar troffen zij dertig man aan die allen worden verdacht van illegaal gokken. Ook werd voor ongeveer 40.000 euro in beslag genomen en had een 59-jarige Utrechter bij de inval verdovende middelen op zak. Hij is naderhand nog aangehouden.

25 oktober