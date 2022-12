‘Grootste kerstboom’ in IJsselstein brandt voor de 24ste keer, piek wordt morgen ontstoken

Voor de 24ste keer wordt de Gerbrandytoren in IJsselstein, ook wel bekend als Zendmast Lopik, omgetoverd tot de Grootste Kerstboom. Vanaf morgen, dinsdagochtend 6 december, zal de piek 24 uur branden, speciaal voor het glazen huis van 3FM Serious Request.

Het radiostation maakte dat vanochtend bekend in de ochtendshow. De boom is daarmee onderdeel van de kick-off van de bekende inzamelingsactie, die dit jaar in het teken staat van Het Vergeten Kind.

350 meter hoogte

Het is de 24e keer dat de 372 meter hoge Gerbrandytoren wordt omgetoverd tot Grootste Kerstboom. Dat gebeurt op zaterdag 10 december rond kwart voor zeven ’s avonds. De boom bestaat uit 120 ledlampen en een op 350 meter hoogte gemonteerde piek (‘toplicht’) en brandt continu tot Driekoningen, donderdag 6 januari 2023. De piek wordt morgen, dinsdagochtend, al aangestoken en brandt tot woensdagochtend.

Volledig scherm Het ophangen van de lampen van de grootste kerstboom van Nederland in IJsselstein. © William Hoogteyling

Volgens voorzitter Ghita van der Kraan sluit het thema van de 3FM Serious Request 2022 naadloos aan bij wat de stichting De Grootste Kerstboom beoogt: ,,Sinds de eerste ontsteking in 1992 is onze boom een baken en een lichtpuntje. Letterlijk, voor iedereen die ‘m kan zien vanuit de auto of de woonkamer. Maar ook figuurlijk, we bieden een beetje licht in donkere tijden.”

Glazen Huis in Amersfoort

Van 18 tot en met 24 december draaien 3FM-dj’s Barend van Deelen, Sophie Hijlkema en Rob Janssen 24 uur per dag verzoekplaten vanuit het Glazen Huis in Amersfoort. Dit zodat stichting Het Vergeten Kind hun belangrijke werk nog beter kan doen en licht kan brengen in het leven van 100.000 vergeten kinderen in Nederland die opgroeien in een onveilige of instabiele situatie.

