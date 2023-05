Grootste klimpark van Nederland opent binnenkort in Utrecht

Koor uit Kyiv haalt in Culemborg en Utrecht geld op voor cultuursec­tor Oekraïne: ‘Dit is echt grote klasse’

Kamerkoor Sophia uit Kyiv komt naar Nederland om geld in te zamelen voor de cultuursector in Oekraïne. Met het programma Licht van de hele wereld treedt het koor 15 mei op in Culemborg en 16 mei in Utrecht.