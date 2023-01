Grote boom valt op tram in Nieuwegein

Voor miljoenen opgeknapt Fort Honswijk klaar voor de toekomst: ‘Plek om even lekker tot rust te komen’

De restauratie was een miljoenenklus die inmiddels tot een goed einde is gebracht. En nu is de vraag: welk nieuw leven geven we Fort Honswijk aan de Lek bij Schalkwijk, het kroonjuweel van de Hollandse Waterlinie?

11 januari