Grote brand bij padelclub aan Mississippidreef in Utrecht

De brand is ontstaan tussen het plafond en de ruimte is vrij hoog. Met behulp van een drone met warmtebeeldcamera wordt op het dak bekeken waar er warme plekken zijn. Daar zullen gaten worden gemaakt om te blussen. Aanvankelijk leek er sprake te zijn van een uitslaande brand, maar dat is niet het geval.

Oorzaak van de brand

Een persfotograaf meldt dat er geen vuur of rook meer te zien is. Hoe de brand is ontstaan en of er gewonden zijn gevallen, is nog onduidelijk. Ook is nog niks bekend over de exacte omvang en schade van de brand. Meer informatie volgt.