Grote brand bij stalling in Utrecht: 13 bussen verwoest, busdiensten vallen uit

MET VIDEONa een grote brand in een busstalling in Westraven in Utrecht ligt het openbaar vervoer per bus in de regio deels plat. Dertien bussen zijn in vlammen opgegaan. De brandweer rukte met groot materieel uit om de brand te blussen.

Op dit moment lijkt de brand onder controle, meldt de woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht. De brandweer hield andere gebouwen nat om te voorkomen dat de brand oversloeg.

Op de A12 Den Haag richting Utrecht is de afrit ter hoogte van Kanaleneiland dicht vanwege de brand. Verkeer wordt de stad ingeleid. Buslijnen 4, 5, 6, 10, 11, 12, 24, 27, 28, 29, 34, 38, 44, 64, 65, 74, 77, 90, 122 en 127 rijden niet. Het tramverkeer tussen Utrecht CS Centrumzijde en Zuilenstein wordt weer opgestart.

Voor informatie over de dienstregeling van de bussen wordt reizigers geadviseerd om op Twitter UOV_info te volgen voor actuele informatie.

Het ging snel

Op het moment dat de brandweer arriveerde stonden twee bussen in brand. De vlammen sloegen over naar twee andere bussen. Daarna ging het snel en stonden dertien gelede bussen in brand. Over de oorzaak is nog niets bekend.

De VRU adviseert omwonenden ramen dicht te houden voor de rook, maar in de omgeving zijn weinig huizen. De busstalling is pas in 2021 in gebruik genomen. Om 07.20 uur werd het sein brandmeester gegeven. Niemand is gewond geraakt bij de brand, meldt de VRU.

Dieselbussen

Volgens UOV-woordvoerder Arjan van Dijk gaat het om dieselbussen die in vlammen zijn opgegaan. Er is gelukkig geen schade aan de gebouwen, zegt de woordvoerder. Het complex aan de Griffioenlaan is in 2021 in gebruik genomen. Daarvoor was de remise aan de Europalaan, waar nu woningen verrijzen voor de Merwedekanaalzone.

UOV hoopt aan het einde van de ochtend alle busdiensten weer normaal te kunnen opstarten. Het tramverkeer rijdt inmiddels weer volgens normale dienstregeling.

Volledig scherm © Petershotnews

Volledig scherm © AD

Volledig scherm Een grote brand heeft zeker 20 bussen verwoest. © Foto Menno Bausch

