Grote drugsruzie in regio Utrecht gaat door: explosie bij woning in Huizen

Bij een woning in Huizen heeft in de nacht van zaterdag op zondag een ontploffing plaatsgevonden. Het maakt deel uit van de recente serie explosies en ernstige dreigementen rondom een grote drugsruzie in de regio Utrecht.

Door de explosie is de woning zwaar beschadigd geraakt. Omdat niet duidelijk is of het ontploffingsgevaar is geweken, is een aantal omliggende woningen ontruimd.

De omvangrijke drugszaak kwam vorige week zaterdag aan het rollen, door een ‘aanslag’ op een woning in Hoef en Haag (Vianen). Gevolgd door een zelfde soort aanslag bij een chalet in Tienhoven zondag. Dezelfde dag nog volgden twee woningsluitingen vanwege dreigend gevaar in Huizen. En ook in Nieuwegein (dinsdag) en opnieuw in Hoef en Haag (woensdag) gingen huizen op aanraden van politie en OM op slot.

Bij al deze zaken is volgens het Openbaar Ministerie en de politie een 42-jarige verdachte betrokken. Hij is aangehouden. Volgens bronnen van het AD gaat het om de 42-jarige Rachid A.

Om hoeveel ontruimde woningen in Huizen het precies gaat, kan een woordvoerster van de politie nog niet zeggen. Er is niemand gewond geraakt. Volgens de woordvoerster is er onder meer veel schade aan de gevel van de woning. De straat is afgezet en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) doet onderzoek.

De getroffen woning werd tot voor kort nog speciaal beveiligd door de politie. Gemeente Huizen meldt dat de burgemeester vorig weekend heeft besloten de woning uit ernstige veiligheidsoverwegingen te sluiten. ,,Wel is mij verzekerd dat het open houden van de woningen een gevaar kan opleveren voor de bewoners èn de omwonenden”, aldus burgemeester Niek Meijer bij het sluiten van de woning.

