Grote es die omviel in Utrecht was in slechte conditie en zou later dit jaar gekapt worden

Medicijnte­kort leidt tot wanhoop: Andrea (45) kreeg vijf epilepti­sche aanvallen in drie dagen

Het wereldwijde medicijntekort zorgt voor wanhoop onder patiënten. De Utrechtse Andrea Schouw-Naphegyi (45), die aan het zeldzame Stiff Person Syndrome lijdt, had in drie dagen tijd al vijf epileptische aanvallen omdat het medicijn (Clobazam) - waarvan zij afhankelijk - is niet leverbaar is. Haar partner deed een oproep op Twitter. ,,Met spoed op zoek naar anti-epilepticum.’’

