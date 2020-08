Grote groepen jongeren houden opnieuw huis in Utrecht: vuurwerk, brandstichting en arrestaties

Melanie (21) stond in finale van We Want More: ‘Zingen met Davina Michelle was het hoogtepunt’

18 augustus Meer dan een miljoen mensen zagen de IJsselsteinse Melanie Reindertsen (21) zaterdag schitteren op het podium tijdens de finale van de SBS 6-zangwedstrijd We Want More. Voor de countrypop zangeres is haar deelname aan de talentenjacht slechts het begin van een muzikale reis.