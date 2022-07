Grote groepen lachgasgebruikers, verslaafden en drugshandel: Utrecht pakt ze aan met camera’s

Een meisje (15) met 500 euro schuld bij de bezorger: zo groot is het lachgaspro­bleem in Utrecht

Hulpverleners, politie en de gemeente maken zich zorgen om de forse toename van lachgasgebruik in Utrecht. Vanaf maandag is lachgas in bijna heel Utrecht verboden. Toch is zo'n verbod niet genoeg, stellen zij. ,,Het is een enorm probleem.”

