Grote Kerk zat vaak potdicht, maar nu gaan deuren van dit monument in Wijk bij Duurstede open

,,We slaan een nieuwe weg in met dit prachtige monument met een rijke geschiedenis. Te vaak was dit monumentale kerkgebouw potdicht. Mensen kunnen er de sfeer proeven, genieten van de rust en zich laten informeren over de geschiedenis. Of luisteren naar opnames van concerten", vertelt Jan Oechies die als kerkrentmeester de ‘stoffelijke zaken’ van de kerk behartigt.

,,Wij denken dat de kerk veel kan bieden in de huidige onrustige tijden met verdriet, angst en onzekerheid. Ja, mensen hebben soms behoefte aan rust. Om een kaarsje te branden, of een praatje met iemand te maken.”

De Grote Kerk, een gotische pseudobasiliek met een onvoltooide toren, is een niet te missen toren in de skyline van Wijk bij Duurstede. Met kasteel Duurstede, de molen Rijn en Lek en de katholieke kerk torenen zij fier uit boven het stadje aan de Lek. De kerk is sinds 1965 een rijksmonument. De protestantse en hervormde gemeenten houden er hun erediensten.

Bisschop

In de vijftiende en zestiende eeuw was de basiliek eerst gewijd aan Johannes de Doper. Vandaar de naam St. Jan Baptist Kerk, St. Janskerk of Sint-Janskerk. Dankzij bisschop David van Bourgondië die op kasteel Duurstede resideerde, werd de kerk aanzienlijk vergroot en werd er een toren voor geplaatst.

Die toren is nooit voltooid. In de kerk hangt een schilderij uit de zestiende eeuw waarop een veel hogere toren staat dan de huidige stompe. Vermoedelijk was die hogere toren een wens van David van Bourgondië, de opdrachtgever.

De Grote Kerk is voortaan open op woensdag van 10.00 tot 12.00 uur en op zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur. Met kleine groepen kan de toren ook beklommen worden. ,,Bij helder weer kun je van een magnifiek uitzicht genieten’’, weet Oechies.

