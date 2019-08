Grote menigte bemoeit zich met arrestatie van vrouw (19) uit Ede in Utrechtse Kanaalstraat

'Meister' van de snelweg

17:52 Stipjes, overal blauwe stipjes. Wie binnenstapt bij Flitsmeister in Veenendaal - in een pand vlak aan de snelweg uiteraard - ontkomt er niet aan om gebiologeerd naar de grote schermen te kijken die op iedere etage hangen. Kaarten zoomen in en weer uit. Mooie prikkeling voor de zintuigen, maar vooral handig voor het autorijdende Nederland en Europa buiten deze kantoormuren..