Grote ongelijkheid tussen minima: uitvoering energietoeslag in regio Utrecht verloopt overal anders

Angelique (56) doucht eens per week omdat de gemeente haar energietoe­slag nog niet uitkeert

Veel minima in de Utrechtse regio hebben de beloofde energietoeslag al op hun rekening, maar in Nieuwegein zitten ze nog met smart te wachten. Dat is heel vervelend, weet Angelique Florie (56). Zij doucht inmiddels nog maar eens in de week, kookt water in de waterkoker om de vaat te doen en zet de verwarming zo laag mogelijk.

11 april