Grote problemen bij de regiotaxi zijn eindelijk opgelost, maar waar zijn de reizigers nu gebleven?

Rijkswater­staat start bodemonder­zoek bij Demkabocht wegens mogelijke vervuiling door fabriek

Rijkswaterstaat laat volgende week grond- en waterbodemmonsters nemen in de zogenoemde Demkabocht in het Amsterdam-Rijnkanaal in Utrecht. Op de oever van de Demkabocht stond vroeger staalfabriek Demka, die waarschijnlijk voor vervuiling van de grond en de waterbodem heeft gezorgd.