Grote schade door enorme ontploffing tijdens jaarwisseling in Utrecht: ‘Veel angst onder bewoners’

In de Utrechtse wijk Tolsteeg blijkt tijdens de jaarwisseling een enorme explosie te hebben plaatsgevonden. De politie tast in het duister over de achtergrond ervan.

Vlak na de jaarwisseling klinkt rond 00.12 uur een enorme dreun in Tolsteeg. Hard boven het geluid van al het vuurwerk uit horen bewoners de klap en zien ze een enorme vuurbal opstijgen op de kruising van de Topaaslaan met de Robijnlaan.

Grote schade in de buurt

De politie spreekt van ‘een heftige explosie’, die ‘grote schade’ veroorzaakte in de omgeving: ruiten zijn gesprongen, een bushok sneuvelde en een auto raakte zwaar beschadigd. ,,Dit had met mensen in de buurt veel erger af kunnen lopen", zegt een politiewoordvoerder. Gewonden vielen niet door de dreun.

Volgens de politie is door de knal onder de bewoners ‘veel angst’ ontstaan. Mogelijk heeft de explosie iets te maken met een inbraak in een schuur aan de Topaaslaan, tijdens oudejaarsavond. Die schuur was in de buurt van de explosie. De politie onderzoekt een mogelijke link tussen de inbraak en de explosie en zoekt getuigen, om meer over de zaak te achterhalen.

Eerder onrustig in de buurt

Overigens is het niet voor het eerst onrustige in deze buurt tijdens de jaarwisseling. Ook in 2020 ging het al mis in de wijk, toen jongeren aan de Topaaslaan woningen bestookten met vuurwerk.

